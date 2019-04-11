Son Dakika Haberleri: Tmok Fair Play Üniversiteler Kervanı

Tmok Fair Play Üniversiteler Kervanı

23 dakika önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), bu yıl içinde 10 üniversitede Fair Play Kervanı düzenleyecek.

Tmok Fair Play Üniversiteler Kervanı, System.String[]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), bu yıl içinde 10 üniversitede Fair Play Kervanı düzenleyecek.

Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile komisyon üyeleri katıldı.

Erdoğan Arıpınar, toplantıda yaptığı açıklamada, bu sene sonbahar ve kış dönemine ağırlık verdiklerini belirterek, "İlkbahar döneminde 2, sonbahar ve kış döneminde ise 8 üniversiteyi ziyaret edeceğiz. İlk defa TMOK'tan bütçe almadan, kendi gücümüzle ayaktayız. Bütün çalışmalarımızı böyle yaptık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Konseyi, Fair Play Kervanı'na finansman desteğinde bulunacak. Türkiye'nin her yerinde fair play ile ilgili çalışmalar var. İnşallah böyle devam eder. Bizleri destekleyen sponsorlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 5. kez düzenlenen TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı, 16 Nisan Salı günü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda başlayacak.

Öte yandan geçen yıl başlayan fair play konulu fotoğraf yarışmasının 30 Haziran'da sona ereceği, kazananların ise ekim ayında açıklanacağı ifade edildi.

TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı programı çerçevesinde yıl sonuna kadar ziyaret edilecek üniversiteler şöyle:

16 Nisan: Dicle Üniversitesi

30 Nisan: Mardin Artuklu Üniversitesi

3 Ekim: Kastamonu Üniversitesi

9 Ekim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

16 Ekim: Tokat Üniversitesi

23 Ekim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

24 Ekim: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kasım: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:31 Kaynak: AA
Spor
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