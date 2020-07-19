TMR 2 imha robotu Libya'da uzmanların yardımcısı - Son Dakika

Uzmanlara uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2, EOD Timleri tarafından Libya'da icra edilen el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor.



Milli Savunma Bakanlığı, uzmanlara uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu), EOD Timleri tarafından Libya'nın başkenti Trablus'ta icra edilen el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.



Uzmanlara uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR II (KUTLU), EOD Timlerinin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor. - ANKARA