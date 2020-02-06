TMSF-10 yıl işlem görmeyen hesaplar TMSF'ye devredilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMSF-10 yıl işlem görmeyen hesaplar TMSF'ye devredilecek - Son Dakika Ekonomi

TMSF-10 yıl işlem görmeyen hesaplar TMSF'ye devredilecek

6 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 10 yıl işlem görmeyen hesapların TMSF'ye devredileceğine dikkat çekti.

TMSF-10 yıl işlem görmeyen hesaplar TMSF'ye devredilecek, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 10 yıl işlem görmeyen hesapların TMSF'ye devredileceğine dikkat çekti.

TMSF'den yapılan açıklamada, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor.

"Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

"Hesap sahiplerinin zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin Web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilirler."


Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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