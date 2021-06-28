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TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı - Son Dakika

TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı

28.06.2021 13:42

TMSF, Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait şirketlerin eşyalarının satışa çıkarıldığını duyurdu. Satışa çıkarılan mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanı sıra, dünyaca ünlü markaların ceketleri, pantolonları, kravatları da yer alıyor. İşte satılacak ürünlerin listesi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü şirketlerine ait menkul malları satışa çıkardı. Eşyalar 8 Temmuz'da ihaleyle satılacak. TMSF tarafından yapılan duyuruda menkul malların her bir şirket bazında topluca satılacağı açıklandı.

ANTİKA MOBİLYALAR, HEYKELLER

Malların markası, modeli, adedi, birim fiyatı tek tek sıralandı. Sözcü'de yer alan habere göre, altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar heykeller bulunuyor.

ÜNLÜ MARKALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Listede Mac Renzi , Vettriano, Beymen takımlar, Giovanni Pico, Davidoff gömlekler, Daniel Hechter, Benties, Versace, Dufy kravatlar bulunuyor. Listede spor ayakkabısı dahi var.

7 TEMMUZ'A KADAR TEKLİF ALINACAK

Tekliflerin ihale gününden bir önceki iş günü olan 07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul'daki binasına verilebilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Terör Örgütü, Adnan Oktar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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