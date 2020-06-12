TMSF Başkanı Gülal: 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık - Son Dakika

TMSF Başkanı Gülal: 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2020 yılını planlarken Kovid-19 hesaplarımız arasında yoktu.

TMSF Başkanı Gülal: 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık, System.String[]

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2020 yılını planlarken Kovid-19 hesaplarımız arasında yoktu. 2020 yılında geçen yılını cirosunu yakalayabilirsek kendimizi bu yıl için başarılı kabul edeceğiz" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında, TMSF'nin yönettiği şirketler ve cari durumları hakkında bilgi verdi. Gülal, TMSF'nin yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding'in 2019'un ilk çeyreğinde 2 milyar 847 milyon TL olan cirosunun yüzde 6,5'lik artışla 2020 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 33 milyon TL'ye yükseldiğini belirterek, "Erciyes Anadolu Holding'in merkezini de İstanbul'a taşımaya düşünmüyoruz. Koronavirüs dolayısıyla zorlu bir pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek ulaştığımız finansal büyüme ve karlılıkla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2020 yılını planlarken Kovid hesaplarımız arasında yoktu. Bu yıl yüzde 32-33 büyümeyi planlıyorduk. 2020 yılında geçen yılını cirosunu yakalayabilirsek kendimizi bu yıl için başarılı kabul edeceğiz. Anadolu'da cirolarımız devam etti" dedi.

'ANTİVİRAL KUMAŞ ÜRETTİK'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ise, pandemi sürecinde disiplinli yönetim anlayışıyla üretim, dağıtım ve satış konularında farklı senaryo ve stratejiler oluşturduklarını söyledi. Ertekin, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanemiz için biyolojik numune alma kabinleri hazırladık. Ayrıca bünyemize bağlı Boyteks firmamızda antiviral kumaş ürettik. Bu kumaş zarflı ve zarfsız olarak bilinen tüm virüsler üzerinde etkili sonuç veriyor. Koronavirüs orta şiddetli bir virüs türüdür. Bu virüsü de antiviral kumaşımız öldürüyor. Bu başarı sadece benim değil, 13 bin çalışma arkadaşımın başarısıdır" şeklinde konuştu.


Erciyes, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TMSF Başkanı Gülal: 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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