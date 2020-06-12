TMSF Başkanı Gülal: 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2020 yılını planlarken Kovid-19 hesaplarımız arasında yoktu. 2020 yılında geçen yılını cirosunu yakalayabilirsek kendimizi bu yıl için başarılı kabul edeceğiz" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında, TMSF'nin yönettiği şirketler ve cari durumları hakkında bilgi verdi. Gülal, TMSF'nin yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding'in 2019'un ilk çeyreğinde 2 milyar 847 milyon TL olan cirosunun yüzde 6,5'lik artışla 2020 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 33 milyon TL'ye yükseldiğini belirterek, "Erciyes Anadolu Holding'in merkezini de İstanbul'a taşımaya düşünmüyoruz. Koronavirüs dolayısıyla zorlu bir pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek ulaştığımız finansal büyüme ve karlılıkla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. 2019 yılını 11.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2020 yılını planlarken Kovid hesaplarımız arasında yoktu. Bu yıl yüzde 32-33 büyümeyi planlıyorduk. 2020 yılında geçen yılını cirosunu yakalayabilirsek kendimizi bu yıl için başarılı kabul edeceğiz. Anadolu'da cirolarımız devam etti" dedi.

'ANTİVİRAL KUMAŞ ÜRETTİK'