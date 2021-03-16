TMSF Başkanı Gülal: "Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız" - Son Dakika

TMSF Başkanı Gülal: "Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız"

16.03.2021 12:55

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." ifadesini kullandı.

TMSF güvencesiyle İstanbul Ataşehir'de inşa edilen gayrimenkul projesi "Ataşehir Modern"in tanıtımı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

"Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern" sloganıyla hayata geçirilen, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşan projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin liradan, 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." dedi.

Gülal, projeyle birlikte TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosyanın kapanmış olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır."

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Gülal, "Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023'te teslim etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern

Ataşehir Modern, Anadolu Yakası'nın yeni merkezi ve İstanbul'u dünyanın önemli finans ve ticaret merkezi haline getirecek Ataşehir'de yer alıyor. En iyi "Kent İçinde Kent" ödülüne sahip Ataşehir, kentleşme ve yaşam kalitesi bakımından; kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, yeşil alan, konut gibi temel hizmetlerin sunulma düzeyinin, asgari standartların üstünde olması yönüyle diğer bölgelerden ayrılıyor. Yaklaşık 425 bin nüfusu içinde barından Ataşehir'in; gelişen yüzüne ve modern ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan Ataşehir Modern, bu bölgedeki son büyük konut projesi niteliği taşıyor.

0,99 faiz oranı, lansmana özel yüzde 10 indirim

Ataşehir Modern, prestijli bir proje olarak, konut alıcılarının yaşam ve yatırım beklentilerine hitap ediyor. Proje, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL'den 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle sunuluyor. Konum itibarıyla ağırlıklı olarak markalı konut projeleri, eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması projeye artı değer katıyor. Ayrıca E5 ve E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği noktada yer almasından dolayı da ana arterlere kolay ve hızlı ulaşım sağlanıyor.

"'Arya', 'Beste' ve 'Opera' farklı yaşam tarzlarının ritmini çağrıştırıyor"

Ataşehir Modern, günümüzün ihtiyacı olan insan odaklı bir yaşam modeli sunuyor. Proje ile farklı yaşam taleplerine uygun, modern çözümler üretebilmek adına; toplamda 34 bin 145 metrekare olan parselde, 3 ayrı karma konut bloku ile alıcılara seçenek sunuluyor. Her blok kendi içerisinde farklı yaş ve yaşam gruplarından kullanıcılara özel ve özgün yaşam alanları sağlıyor. Bloklar, bu farklı yaşam tarzlarının harmoni ve ritmini çağrıştıran "Arya", "Beste" ve "Opera" isimlerini taşıyor.

979'u konut, 44'ü ticari ünite, toplam 1023 bölüm

Ataşehir Modern, yeşil ve sosyal alanları, konforlu daireleri ile sakinlerine, standartların üzerinde bir yaşam anlayışı getiriyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesi (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile), 979'u konut, 44'ü ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede; açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.

307 metrekareye varan büyüklükte farklı tipte daireler

Depreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern'de 1514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkta elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede misafir araçları için de açık otopark bulunuyor. Kamusal alanlarla bağlantılı podyum katların üzerinde yükselen kule katları, kare formda tasarlanmış olmaları sayesinde; Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarasına hakim. Projede A ve B Blok 18'nci kattan itibaren; C Blok ise 22'nci kattan itibaren deniz manzarasına sahip. Proje, yapı yükseklikleriyle çevredeki yüksek yapılarla uyumlu olduğu gibi, malzeme kalitesiyle de standartların üzerine çıkıyor.

Ticari birimlere sokak kotundan erişim sağlanabiliyor

Konutlar çekirdek ve ortak kullanım koridorunun etrafında konumlanıyor. Buna karşın ticari birimlere mümkün olduğunca sokak kotundan doğrudan erişim sağlanıyor. Blokların ana girişleri ve ticari birimlerin girişleri, blokların birbirlerine bakan yüzlerinde konumlandırıldı. Bu yaklaşımla, farklı yapı adalarında bulunmalarına rağmen bloklar arasında kavramsal ve fiziksel olarak, kent haricinde bir başka arayüz (insanın kentle ve diğer insanlar ile bağ kurabileceği potansiyel) oluşturuldu. Otopark ise zeminin altında, ait olduğu blok sakinlerine hizmet edecek şekilde tasarlandı.

Ataşehir Modern Projesi'nde, 979 konut, 44 ticari ünite, 238 bin 752 metrekare, toplam yapı inşaat alanı, 10 bin 392 metrekare

yeşil alan, 7 bin 858 metrekare, sosyal tesis, spor merkezi, 1514 otopark bulunuyor.

TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız
TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız
TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız
TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ataşehir, İstanbul, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF Başkanı Gülal: 'Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız' - Son Dakika Ekonomi


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