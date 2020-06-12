TMSF Başkanı Gülal: "Biz devraldığımız şirketleri milletin emaneti olarak görüyoruz" - Son Dakika

TMSF Başkanı Gülal: "Biz devraldığımız şirketleri milletin emaneti olarak görüyoruz"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlere ilişkin, "Biz bu şirketleri devraldığımız andan itibaren artık bize milletin emaneti olarak bakıyoruz" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlere ilişkin, "Biz bu şirketleri devraldığımız andan itibaren artık bize milletin emaneti olarak bakıyoruz" dedi.

Gülal, Himmetdede mevkisinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisini ve Erciyes Anadolu Holding'de yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı. Bu manada da an itibarıyla 797 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini aktaran Gülal, bunların öz kaynaklarının 26,1 milyar lira, aktif büyüklüklerinin 61 milyar lira ve çalışan sayısının da 40 bin 686 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Şirketlerin katma değer üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğini anlatan Gülal, şöyle konuştu:

"Biz bu şirketleri devraldığımız andan itibaren artık bize milletin emaneti olarak bakıyoruz. Bu şirketlere hiçbir zaman bir FETÖ şirketi gözüyle bakmadık, bundan sonra da bakmayacağız. Bu süreçte de gönül rahatlığı içerisinde ifade edebilirim, bu şirketler toplam olarak gerek öz kaynak gerekse aktif büyüklük olarak yüzde 43 seviyesinde büyüdü. Bunların içerisinde büyük gruplarımız var."

"2020'nin ilk çeyreğinde 90 milyon dolar ciro sağladık"

Erciyes Anadolu Holding'in bu gruplardan bir tanesi olduğuna değinen Gülal, grubun mağaza sayıları ve istihdam rakamları hakkında bilgi verdi. 2019 ile 2020'nin ilk çeyreği arasında 16 mağaza ilave artış olduğuna dikkati çeken Gülal, şöyle konuştu:

"Toplam mağaza sayımız 2019'un ilk çeyreğinde 1489 iken, an itibarıyla 1505 mağazayla sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yine an itibarıyla çalışan sayımız 12 bin 292, 2019 yıl sonu rakamımız 12 bin 150'ydi. Temel politikamız, 'Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz' şeklindedir. Toplam ciro rakamlarımızı paylaştığımızda 2019'un ilk çeyreğinde 2 milyar 847 milyon lira ciroyla tamamladık. 2020'nin ilk çeyreğinde bu rakam 3 milyar 33 milyon lira seviyesine çıktı. Burada yüzde 6,5 seviyesinde bir artışımız söz konusu. 2019 yıl sonu bizim toplam ciromuz 11,2 milyar lira seviyesindeydi. Kovid süreci ve önümüzdeki süreçle alakalı birtakım tereddütler olmakla birlikte en azından bu performansla 2019'un ciro hedefini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Toplam ihracatımız 2019'un ilk çeyreğinde 91 milyon dolarken, hemen hemen aynı seviyede bir rakamda, 2020'nin de ilk çeyreğinde 90 milyon dolar ciro sağladık. 2019 sonunda bu rakamımız 408 milyon dolardı. Özellikle ihracat rakamımızı holdingin genel büyüklüğü içerisinde değerlendirdiğimizde düşük bulduğumu ifade etmiştim. İnşallah bu yıl içerisinde 450 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var."

Geçen yılı 11,2 milyar lira ciroyla ve yaklaşık 1 milyar lira karla kapattıklarını anımsatan Gülal, "2020'yi planlarken Kovid hiç hesapta yoktu. 2020 ile alakalı yüzde 32-33 büyümeyi öngörüyorduk. Kovid, bu rakamları biraz daha revize etme ihtiyacını beraberinde getirdi. 2019 yılı rakamlarını bulabilirsek biz kendimizi başarılı addederiz dedik. Geçen hafta arkadaşlarla görüştüğümde haziran başı itibarıyla geçen yılki cironun yüzde 70'ini yakalamış durumdayız. İlk 5 ay itibarıyla konuşuyorum. 2019 cirosunun altına düşmeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Koza Altın'da altın üretimi

Gülal, Koza Altın ile alakalı olarak, altın üretimi yaptıkları 5 tesisleri bulunduğunu, bu tesislerden bir tanesinin de il sınırlarında olana Himmetdede olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Toplamda 2019'da üretimimizi 11 ton gibi bir rakamla rekor seviyesinde kapattık. Koza Altın'ın şöyle bir önemi var, stratejik öneme haiz bir şirketimiz. Çünkü altın hem ülke ekonomisi için önemli hem dünya ekonomisi için önemli. Merkez Bankamız da artık altın rezervleri üzerinden politika yürütmekle ilgili bir irade ortaya koydu. Ülkenin tamamında yılda 38 ton altın üretiyor, hemen hemen bunun üçte birini Koza Altın üretiyor. Bu manada elimizde stratejik bir şirket var. Koza Altın'ın bu süreçte hem karlılığı çok iyi bir seviyede. Konsolide olarak 1,8 milyar lira karla kapattı. Toplam devraldığımızdan bugüne de özellikle aktif olarak 5,4 milyar lira seviyesindeydi, 2016 yılı itibarıyla. Şu anda 9,7 milyar lira seviyesine geldi. Yüzde 78 seviyesinde de bu şirket büyüdü. Hem Himmetdede özelinde hem diğer tesisler nezdinde de önemli bir istihdam sağlıyoruz. Biz devraldığımızda 1754 kişi çalışıyordu, şu an toplamda 2 bin 438 kişi çalışıyor."

Hem Koza Atın tarafında, hem Erciyes Anadolu Holding tarafında başları dik bir şekilde duruma vazife ettiklerini anlatan Gülal, hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni bir politika oluşturarak temel ekonomi içerisinde tutmaya gayret edeceklerini kaydetti.

TMSF Başkanı Gülal: Biz devraldığımız şirketleri milletin emaneti olarak görüyoruz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Koza Altın, Koza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TMSF Başkanı Gülal: 'Biz devraldığımız şirketleri milletin emaneti olarak görüyoruz' - Son Dakika

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