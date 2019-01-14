Son Dakika Haberleri: TMSF Başkanı Gülal: Boydak Holding'in Cirosu 2018'de 9,8 Milyar TL'ye Oldu

TMSF Başkanı Gülal: Boydak Holding'in Cirosu 2018'de 9,8 Milyar TL'ye Oldu

2 saat önce

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında TMSF'ye geçen Boydak Holding'in cirosunun 2018'de 9,8 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.

TMSF Başkanı Gülal: Boydak Holding'in Cirosu 2018'de 9,8 Milyar TL'ye Oldu, System.String[]
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında TMSF'ye geçen Boydak Holding'in cirosunun 2018'de 9,8 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding'de basın toplantısı düzenledi. TMSF olarak yönetilen 955 şirket olduğunu kaydeden Muhiddin Gülal, 2018'in TMSF kayyumunda yönetilen şirketler açısından önemli yıl olduğunu söyledi. TMSF kayyumunda yönetilen en büyük şirketin Boydak Holding olduğunu belirten Gülal, "Bu holding hem ülkemiz hem de şehir için önemli bir değer. Boydak Holding 8 farklı alanda 31 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Ülkemizin ilk 500 sanayi şirketi arasında 7 şirketi bulunuyor. Bunların içinde önemli şirketlerimiz var. Şu an Boydak Holding'de bin 664 mağaza sayısıyla faaliyet gösteriyoruz ve 12 bin 154 çalışanımız var. Boydak Holding'de 2017'de 8,6 milyar TL ciro yaparken, 2018'de bu rakamı 9,8 milyar TL ciro yaparak yüzde 14 artırdık. Vergi öncesi karı yüzde 26,5 artışla 1,06 milyar TL'den 1,34 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2018 yılında 856 milyon TL net kar sağladık. Arkadaşlarımız yüzde 25 üzerinde kar sağlamış oldular. 2018'de ödenen vergiler 658 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2018'de 391 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılı Boydak Holding için ihracat yılı olacak. 2017 ve 2018'de toplam 419 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.

'BOYDAK HOLDİNG EMİN ELLERDE'

Boydak Holding'in TMSF'ye geçtiğinde 383 milyon dolar banka borcu olduğunu kaydeden Muhiddin Gülal, "Bu borcun 245 milyon dolarını ödedik. 138 milyon dolar seviyesinde borç kaldı. Boydak Holding emin ellerde. Ayrıca Boydak Holding ekonomik konuda bir tehlike yaşamadığı için satışı ile ilgili bir düşüncemiz yok. Mahkeme müsadere kararı verildi; ancak kesinleşmedi. Kesinleşene kadar görevimizin başında duracağız. Boydak Holding'de kayıt dışında olan her şeyi kayıt altına aldık. Bu da bizim performansımızı artırdı. Liyakatli görevler oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

TMSF Başkanı Gülal, ayrıca  Kayserispor ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, takımın adının artık İstikbal Mobilya Kayserispor olacağını duyurdu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Sigorta, Boydak Holding, Ekonomi
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