Son Dakika Haberleri: TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini...
Son Dakika Genel TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini...

TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini...

25 dakika önce

TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini açıkladı.

TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini açıkladı

TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini...

Anadolu Grubu, Erciyes, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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