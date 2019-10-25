TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini...
25 dakika önce
TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
TMSF Başkanı Gülal, Boydan Holding'in yeni adının Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildiğini açıkladı
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