TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış

15 TEMMUZ darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ/PDY ile iktisatlı olduğu gerekçesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding bünyesindeki şirketler satışa çıkarıldı. TMS Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ ile irtibatlı olduğu için sahipleri tutuklanan şirketler için, "Daha önce içi boşaltılmış bir yapı var. Şirketlerin 7.2 milyar lira borcu var. Yani finansal olarak devam ettirilemez bir yapıda" dedi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2015'te hain darbe girişiminden sonra, Gaziantep'te faaliyet gösteren Naksan Holding'e terör örgütü ile iktisatlı olduğu gerekçesi ile kayyım atandı. 2016 yılında ise şirketler TMSF'ye devredildi. Naksan Holding bünyesinde yer alan Royal Halı fabrikasında düzenlenen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Plastik, Royal Halı ve Nak Pilsa şirketleri ile iplik üreten diğer fabrikaların satışa çıkarıldığını açıkladı.

Şirketlerin büyük miktarda borçlarının olduğunu ifade eden Gülal, TMSF bünyesindeki şirketler hakkında genel bilgiler de vererek, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyımı tarafından yönetilmesine karar verildi. Bu manada an itibariyle TMSF kayyımıyla yönetilen 810 şirketimiz var. 30.06.2020 itibariyle öz kaynak büyüklüğü 26.7 milyar seviyesinde. Aktif büyüklüğü 63.4 milyar seviyesinde. An itibariyle çalışan sayımız da 40 bin 373 kişi. Tabi devraldığımız şirketler bize milletimizin emanetidir. Bu şirketler istihdam yaratmaya ve katma değer üretmeye devam edecekler ve ülkemize ekonomik anlamda hizmet etmeye devam edecekler. Aktif olarak devraldığımızda 41 milyar TL büyüklük seviyesini şuan itibariyle 63.4 milyar seviyesine geldik ve bu şirketler aktif olarak yaklaşık yüzde 50 büyüdüler" dedi.'GRUBUN İÇİ BOŞALTILMIŞ'Naksan'a ait önemli firmalar olan Royal Halı ve Naksan Plastik'in ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Gülal şöyle devam etti: " Eylül 2016'da Naksan Grubu'na ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atandı ama geldiğimizde fabrikalar kapalıydı, çok ciddi işletme sermaye açığı vardı ve biz buna rağmen işletme sermaye açığını çözerek fabrikaları çalıştırmaya başladık ve bu fabrikalar TMSF kayyımı tarafından yönetilmeye başlandığı andan itibaren ekonomimize değer katmaya başladılar. Bu grubun temel özelliği şu: Bu grup içi boşaltılmış bir grup. Bugün itibariyle bankalara 2.8 milyar TL borcu var. Bunun içerisinde Adulerya kaynaklı 433 milyon euro kredi dahil değil. Bunu dahil ettiğimizde grubun yaklaşık 7.2 milyar TL borcu var. Aslında finansal olarak bu yapının sürdürebilir ihtimali yoktu. Biz grubu devraldığımızda aktif olarak 8.4 milyar TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle 12.6 milyar TL seviyesinde. Burası yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Ama biz burayı TİB koruması altında çalıştırdık. TİB koruması TMSF'nin 5411 sayılı kanunun TMSF'ye verdiği özel bir yetki. Bu yetkiyle burayı sürdürdüğümüzde aktif olarak büyüyor ama o süreçte borçlarını ödemediğimiz için öz kaynakları da ister istemez karlılık üretemediğimizden eriyor. Dolayısıyla şu an negatif öz kaynağa sahip bir grubumuz var. Grubumuzda 3 bin 575 kişi çalışıyor. Bu grubun 30.06.2020 itibariyle de cirosu 995 milyon TL. Özellikle plastik tarımı pandemi sürecinde pozitif etkilenen şirketlerimizdendi. Dolaysıyla iyi bir ciro yakaladılar. Geçen yılı 1,2 milyar TL seviyesinde kapatmışlardır. Dolaysıyla bu yıl bu rakamın çok üzerinde ciroyla kapatacağız."İHALE BEDELİ BORCU KAPATMIYORŞirketlerden Naksan Plastik'in bankalara olan borcunun satış bedelinden fazla olduğunu ifade eden Muhiddin Gülal, "3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 400 bin metre kare bir alanda faaliyet gösteren Naksan Plastik firmamız var. Burası Ortadoğu'nun en büyük plastik fabrikalarından bir tanesi. Yine altını çizmek istiyorum. Biz buraları TİB koruması altında çalıştırıyoruz. Bu bize istihdamın devamını sağlıyor, şirketin devamlılığını sağlıyor ve şirketin değerinin kaybedilmesinin önlenmesi sağlanıyor. Yani biz bu korumayı almasaydık bugün Naksan diye bir grup yoktu. Naksan Plastik'te 2 bin 18 kişi çalışıyor. Naksan Plastik 2019'da 1 milyar TL ciroyla kapatmıştı. 31.08.2020 itibariyle de cirosu 900 milyon TL olarak gerçekleşti. Naksan Plastik pandemi sürecinde iyi performans gösteren şirketlerimizden bir tanesiydi. Bu şirket güzel bir şirket. Faaliyet karı üretiyoruz ama bankalara ve piyasaya olan borç ve faiz yükü münasebetiyle bu şirketin net kar elde etme şansı yok. Yani finansal olarak sürdürülebilir bir yapı değil ama faaliyet karlılığı geçen yılı 199 milyon TL olarak kapatmıştı. Haziran 2020 itibariyle 130 milyon TL'lik bir faaliyet karı gerçekleştirdi. Naksan Plastik'i 2020 yılı itibariyle inşallah ihalesini yapacağız. Yerli ve yabancı birçok grup bu şirketimizle ilgileniyor. Naksan Plastik'i 1.2 milyar TL bedelle ihaleye çıkaracağız. Naksan Plastik'in bugün itibariyle bankalara borcu yaklaşık 400 milyar TL. Yani ihale bedelinin tamamı bankalara olan borcu dahi kapatmıyor" şeklinde konuştu.ROYAL HALI 6 EKİM'DE, NAKSAN PLASTİK 20 EKİM'DE SATILIYORŞirketlerin kar ve satış zamanlarını açıklayan TMSF Başkanı Gülal, "Royal Halı'nın da ayın 6'sı itibariyle ihalesi olacak. Şu an bu şirketimizde 692 çalışanımız var. Yine burada da TİB ile korumaya almak suretiyle bu şirketleri ayakta tuttuk. Hem istihdamın sürmesini sağladık hem ekonomik devamlılığı sağladık hem de şirketin değerin azalmasını önledik. Naksan Plastik'i 1.126 milyon TL olarak ihaleye çıkardık. Royal Halı'yı da 353 milyon TL olarak ihaleye çıkardık. Royal Halı da 2020 yılının ilk 6 ayında 29 milyon TL faaliyet karı üretti ve an itibariyle hemen hemen yüzde 80-100 kapasiteyle çalışıyor. Biz Antep'te Naksan grubu şirketlerine çok önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdik. Geldiğimiz gün bu fabrikalar kapalıydı. İşletme sermayesini biz kendi bankamızdan kredi kullanmak suretiyle eklettik ve bugün grupta 3 bin 575 kişi çalışıyor ve işçilerimizin bir kuruş alacağı yok. Satış sürecini de sürdürebilir olmaması hasebiyle Naksan grubu şirketlerinden başladık. İnşallah önümüzdeki ayın da altısında bir grubu var, 20 ekimde de Naksan Plastik'in ihalesini gerçekleştireceğiz ve bu şirketlerimizin ekonomimize katkı sağlamasına gayret edeceğiz" dedi.