TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış

15 TEMMUZ darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ/PDY ile iktisatlı olduğu gerekçesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding bünyesindeki şirketler satışa çıkarıldı. TMS Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ ile irtibatlı olduğu için sahipleri tutuklanan şirketler için, "Daha önce içi boşaltılmış bir yapı var. Şirketlerin 7.2 milyar lira borcu var. Yani finansal olarak devam ettirilemez bir yapıda" dedi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2015'te hain darbe girişiminden sonra, Gaziantep'te faaliyet gösteren Naksan Holding'e terör örgütü ile iktisatlı olduğu gerekçesi ile kayyım atandı. 2016 yılında ise şirketler TMSF'ye devredildi. Naksan Holding bünyesinde yer alan Royal Halı fabrikasında düzenlenen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Plastik, Royal Halı ve Nak Pilsa şirketleri ile iplik üreten diğer fabrikaların satışa çıkarıldığını açıkladı.