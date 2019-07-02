TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması...

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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