Son Dakika Haberleri: TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması...
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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması...

1 saat önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: AA
Sigorta, Ekonomi
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