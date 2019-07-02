TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması...
1 saat önce
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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