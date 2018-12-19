"TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu. Şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyor ve ona göre çalışıyoruz" dedi.

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