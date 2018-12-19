Son Dakika Haberleri: "TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"

"TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"

2 saat önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu. Şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyor ve ona göre çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56 

Ekonomi
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