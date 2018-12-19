"TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"
2 saat önce
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu. Şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyor ve ona göre çalışıyoruz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56
Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın
Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu