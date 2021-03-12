TMSF bünyesindeki Gümüşsuyu Halı 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Gümüşsuyu Halının ürettiği halılar, Amerika, Almanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında yer aldığı 30'u aşkın ülkede evleri süslüyor.

Türkiye'nin önemli markalarından Gümüşsuyu Halının fabrikasında 300 bin bobinle bir dakikada onlarca halı üretilirken, aynı sürede 5 milyon ilmek atılıyor.

Makine halısında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan firma, salon, yatak odası, çocuk odası, mutfak ve oturma odaları için doğal iplikler ve boyalarla ürettiği halılarla ihracata da katkı sağlıyor.

Gümüşsuyu Halı Genel Müdür Vekili Ramazan Baran, AA muhabirine, Gümüşsuyu'nun marka olarak 1952 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üretime başladığını söyledi.

Baran, uzun yıllar faaliyetine devam eden ve finansal sorunlar nedeniyle kapanan fabrikanın isim hakkının 2019 yılında Erciyes Anadolu Holding'e geçtiğini belirtti.

Gümüşsuyu fabrikasının köklü geçmişi bulunduğunu vurgulayan Baran, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 67 bin metrekare alanda kurdukları yeni fabrikada halı üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Baran, üç vardiya halinde çalışan fabrikada dokunan halıların ipliğini de kendilerinin ürettiğine dikkati çekti.

Kaliteden asla ödün vermedikleri için tüketicinin beğenisini hiç yitirmediklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Yıllık üretimimiz 3-4 milyon metrekare aralığında. Üretimimizin yarısını yurt dışına gönderiyoruz, 30 ülkeden fazla yere ihracatımız var. Bu ülkelerde 60 kadar aktif müşterimiz var. Yurt içinde de 1500'den fazla mağazamız var. Bu sene aldığımız kararla cadde mağazaları ve AVM'lerde de olacağız. Fabrikada 311 kişi çalışıyor. 2019 yılından bu tarafa çalışan sayımızı artırıyoruz. Bu sene de 353 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin halı ihracatı arttı

Makine halısı üretiminde Türkiye'nin "bir numara" olduğunu ifade eden Baran, ülkenin halı ihracatının yüzde 2,8 artarak 2 milyar 650 milyon dolara çıktığını söyledi.

İhracatın kendileri için birinci öncelik olduğunu dile getiren Baran, Amerika, Almanya, İtalya, Kanada, Macaristan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelere halı gönderdiklerini bildirdi.

Baran, müşterilerinin markalarına duyduğu güvenle daha da büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.