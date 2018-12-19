Son Dakika Haberleri: TMSF'deki Şirketlerin Piyasa Değeri 55 Milyar Tl

TMSF'deki Şirketlerin Piyasa Değeri 55 Milyar Tl

2 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

TMSF'deki Şirketlerin Piyasa Değeri 55 Milyar Tl, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup'un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı 'Tedarik Zinciri Buluşmaları'nın dördüncüsü, "Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele" sloganıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 1017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup'un, hem karlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.

TMSF yönetimindeki Aydınlı Grup'un 2017 yılını 1,3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, "Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz"

Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu aktararak, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

Aydınlı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi
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