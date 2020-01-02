TMSF'den açıklaması uçak açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TMSF'den açıklaması uçak açıklaması - Son Dakika

TMSF'den açıklaması uçak açıklaması

6 saat önce

TMSF, "Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

TMSF'den açıklaması uçak açıklaması, System.String[]
TMSF, "Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO  Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. " denildi.


- İstanbul
Reza Zarrab, İstanbul, Beyrut, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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