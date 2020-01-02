TMSF'den "Carlos Ghosn'u Beyrut'a götüren jetin TMSF'ye ait olmadığı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMSF'den 'Carlos Ghosn'u Beyrut'a götüren jetin TMSF'ye ait olmadığı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TMSF'den "Carlos Ghosn'u Beyrut'a götüren jetin TMSF'ye ait olmadığı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi çıkan haberlerde (Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğu iddiası) bahsedilen özel...

TMSF'den

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi çıkan haberlerde ( Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğu iddiası) bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, basın yayın ve internet haber sitelerinde çıkan haberlerde "Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğunun" iddia edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar, TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Reza Zarrab, Nissan, Beyrut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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