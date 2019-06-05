TMSF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
(TMSF), kayyum ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır" denildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır" denildi. Açıklama şöyle:
"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır. Kurumumuzun 2016 yılı Eylül
ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir".
(İHA)
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