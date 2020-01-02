TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi

TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama

6 saat önce

TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) medyada çıkan 'CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Reza Zarrab, İstanbul, Beyrut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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