Son Dakika Haberleri: TMSF'den stratejik satış
Son Dakika Ekonomi Haber

TMSF'den stratejik satış

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu.

TMSF'den stratejik satış, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

Kasım 2016'dan bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyumluğunda yönetilen MİLSOFT firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve Ar-Ge alanında da üretimini sürdürdü.

Yerli ve milli savunma sanayisi açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyumluğu altındaki yüzde 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

MİLSOFT, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri, ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TSK, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırlarımızı koruyacak Kangallar, teröristlere geçit vermeyecek
Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış Türkiye ve ABD'nin güvenli bölgede gerçekleştirdiği 5. ortak devriyeden ilk kareler geldi FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TMSF'den stratejik satış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]