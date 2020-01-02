TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI - Son Dakika

TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI
7 saat önce
TMSF, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
TMSF, Japonya
'da ev hapsinde tutulan Nissan
'ın eski CEO
'su Carlos Ghosn'un, İstanbul
'dan Beyrut
'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.
- İstanbul
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