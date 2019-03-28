TMSF'den 'Uzan Grubu' açıklaması
1 saat önce
TMSF, "Uzan Grubu'nun Fransa'da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
TMSF, " Uzan Grubu
'nun Fransa
'da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:12
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