Son Dakika Haberleri: TMSF'den 'Uzan Grubu' açıklaması

TMSF'den 'Uzan Grubu' açıklaması

1 saat önce

TMSF, "Uzan Grubu'nun Fransa'da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF'den 'Uzan Grubu' açıklaması, System.String[]
TMSF, " Uzan Grubu'nun Fransa'da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:12 

Fransa, Uzan Grubu, Ekonomi
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