Son Dakika Haberleri: TMSF'den "Uzanlar Mahkemeyi Kazandı" Haberine Yalanlama

TMSF'den "Uzanlar Mahkemeyi Kazandı" Haberine Yalanlama

11 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), basında yer alan "İş adamı Cem Uzan, Fransa'da Türkiye tarafından mal varlıklarına el konulması için hakkında açılan davayı kazandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TMSF'den
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), basında yer alan "İş adamı Cem Uzan, Fransa'da Türkiye tarafından mal varlıklarına el konulması için hakkında açılan davayı kazandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TMSF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya da son günlerde "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapma zarureti doğmuştur. TMSF tarafından, Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olabilmesi için, işlemler başlatılmış ve Uzanların Fransa'daki malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbirler konulmuştur" denildi. Açıklamada, "Uzanlar, Paris mahkemelerinde ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve temyiz işlemlerinin durdurulması için girişimlerde bulunmuştur. Uzanlar'ın yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir. Fransız mahkemeleri, Uzanlar'ın malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF'nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir. Gerçekleştirilen çok sayıda ihtiyati tedbir taleplerinden sadece bir tanesi, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından, usuli bir eksiklik sebebiyle kaldırılmıştır. TMSF'nin ısrarlı takibi ve yaptığı itiraz üzerine, Fransız Yüksek Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar, tedbirin devamına karar verilmiştir. Söz konusu haberlerde, Uzan'ın Paris'teki evinde yapılan haciz sırasında kasasından çıkan 100.000- Euro ve 2.1 milyar USD tutarındaki ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine ait hisse senetlerine el konulduğu ifade edilmiştir. Ancak ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin 2.1 milyar USD değerinde olduğu haberi de doğru değildir. Borsa İstanbul'dan alınan bilgiye göre, ilgili şirketlerin 12.06.2003 tarihinde işlemleri durdurulmuştur. Hisselerin borsada işlem görmediğinden herhangi bir fiyat oluşturmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, Uzanlar'ın mahkemeyi kazandığı iddiaları asılsızdır. 2017 ve 2018 yıllarında Fransa'da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:11 Kaynak: İHA

Paris, Cem Uzan, Fransa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Güncel
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