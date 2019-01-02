Son Dakika Haberleri: Tmsf/gülal: Yönettiğimiz Şirketlerle Elimizi Taşın Altına Sokacağız

Tmsf/gülal: Yönettiğimiz Şirketlerle Elimizi Taşın Altına Sokacağız

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na desteğin süreceğini vurnguladı ve "Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız" dedi.

Tmsf/gülal: Yönettiğimiz Şirketlerle Elimizi Taşın Altına Sokacağız, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na desteğin süreceğini vurnguladı ve "Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklama ile enflasyonla topyekün mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimleri üç ay daha uzatıldı.

TMSF Başkanı Gülal konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milli bir mesele. Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızsın yanında yer alacaktır.  Enflasyona karşı açtığımız topyekün mücadelede Türkiye'deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyım olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz.

"Yönettiğimiz şirketlerin ihracatını arttırarak dünya markası yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı arttırarak iş imkanı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56.22 milyar lira, özkaynak toplamı ise yaklaşık 19.92 milyon lira ve şirketlerin ciro toplamı ise 21.73 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam."

Enflasyonla mücadele programına destek veren TMSF yönetimindeki şirketler; Boydak Holding'den İstikbal, Bellona ve Mondi, Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi
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