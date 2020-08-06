TMSF iki plastik, iki halı şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli;