Son Dakika Haberleri: TMSF ile Yaşar Grubu arasında uzlaşı sağlandı
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TMSF ile Yaşar Grubu arasında uzlaşı sağlandı

33 dakika önce

TMSF'den "BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

TMSF ile Yaşar Grubu arasında uzlaşı sağlandı, System.String[]
TMSF'den "BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:53 
Ekonomi
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