Son Dakika Haberleri: TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft satıldı
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TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft satıldı

1 saat önce

2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft firması, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı.

TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft satıldı, System.String[]

2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft firması, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) satış duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması Milsoft Yazılım ve Teknolojileri A.Ş, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı.


2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve AR-GE alanında da üretimini sürdürdü. Yerli ve milli savunma sanayimiz açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyımlığı altındaki % 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı.


Milsoft, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (c4ı) teknolojileri, görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor. - İSTANBUL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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