Son Dakika Haberleri: TMSF Kayyumunda 932 Şirket Var

TMSF Kayyumunda 932 Şirket Var

20 dakika önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 932 şirket bulunuyor.

TMSF Kayyumunda 932 Şirket Var, System.String[]
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 932 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin toplam öz kaynakları 21,2 milyar TL, ciroları 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğü de 57,9 milyar TL" dedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili son rakamları paylaştı. Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 932 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin toplam öz kaynakları 21,2 milyar TL, ciroları 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğü de 57,9 milyar TL" ifadelerini kullandı. Gülal, bu şirketlerde an itibariyle 44 bin 306 kişinin çalıştığının altını çizerek, "Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler" diye konuştu.

"Biz FETÖ'ye aidiyeti ve iltisakı olan şirketlerin yurt dışındaki varlıklarının da TMSF'ye kazandırılması yolunda bir hukuk mücadelesi veriyoruz" diyen Gülal, " Kırgızistan'da da Kaynak Holding'e ait NT Mağazalarının usulsüz devrine ilişkin bir hukuk mücadelesi başlatmıştık. Sonuç TMSF lehine kesinleşti. Oradaki mağazalarının varlıklarını ve mülklerini devraldık" ifadelerini kullandı.

"BÜNYELERİMİZDEKİ ŞİRKETLERE MİLLİ SERVET BAKIŞIYLA BAKIYORUZ" Yurt dışında usulsüz devredilen FETÖ varlıklarının TMSF'ye kazandırılmasıyla alakalı etkin bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Gülal, "Bu gibi mücadeleleri Kazakistan, Tacikistan, İngiltere ve Amerika'da veriyoruz. Bunlarla ilgili Kırgızistan özelinde olduğu gibi iyi neticeler alıyoruz. İnşallah tüm mahkemelerde iyi neticeler bu malları ülkemize kazandıracağız. Bünyelerimizdeki şirketlere milli servet bakışıyla baktığımız için katma değer üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecekler. Biz de bu politikayı sürdüreceğiz" dedi. TMSF Başkanı geçtiğimiz gün Cavit Çağlar ile ibralaştıklarını da hatırlatarak, "Mevcut teminat durumumuz ve borçlularımızın ödeme iradesi kapsamında tüm borçlularımızla ibralaşma iradesi ortaya koyduk. Çağlar Grubu'yla da toplam 837 milyon dolar tahsilat yaparak ibralaşarak yollarımızı ayırdık" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

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