Son Dakika Haberleri: TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor
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TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor

13 dakika önce

TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor, System.String[]
TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:08 
Sigorta, Ekonomi
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