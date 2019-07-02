TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor
13 dakika önce
TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:08
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