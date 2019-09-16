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Tmsf, milsoft yazılım ve teknolojileri a.ş'nin satıldığını duyurdu

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), yazılım firması Milsoft Yazılım ve Teknolojileri A.Ş'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldığını duyurdu.

Tmsf, milsoft yazılım ve teknolojileri a.ş'nin satıldığını duyurdu, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), yazılım firması Milsoft Yazılım ve Teknolojileri A.Ş'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF)'nin satışla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması Milsoft Yazılım ve Teknolojileri A.Ş, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı. 2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve AR-GE alanında da üretimini sürdürdü. Yerli ve milli savunma sanayimiz açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyımlığı altındaki yüzde 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'ye satıldı.Milsoft, Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar ve İstihbarat (C4I) Teknolojileri, ISR ve Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri, Elektronik Harp, Gömülü Yazılımlar, Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, Eğitim ve Simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor"


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:50 Kaynak: DHA
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