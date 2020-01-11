TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Cem Uzan'ın Türkiye dışındaki mal varlığının tespiti ve bu mallara el konulması amacı ile 2014 yılında Meniscus Partners LTD adlı İngiliz şirketle anlaştığı ortaya çıktı.



Bu güne kadar Fransız mahkemesinden gizlenen bu anlaşmaya göre TMSF, Meniscus şirketine Cem Uzan'ın Fransa'da devam eden davayı kaybetmesi halinde, tespit ettiği malların yüzde 29.5'ini vermeyi kabul etti. Buna karşılık TMSF yurt dışındaki malların tespiti için yapılan çalışmalardaki harcamalardan sorumlu olmayacak.