TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı

6 saat önce

TMSF, Cem Uzan’ın yurt dışındaki mal varlıkları için iki İngiliz şirketi ile anlaşmış

TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Cem Uzan'ın Türkiye dışındaki mal varlığının tespiti ve bu mallara el konulması amacı ile 2014 yılında Meniscus Partners LTD adlı İngiliz şirketle anlaştığı ortaya çıktı.


Bu güne kadar Fransız mahkemesinden gizlenen bu anlaşmaya göre TMSF, Meniscus şirketine Cem Uzan'ın Fransa'da devam eden davayı kaybetmesi halinde, tespit ettiği malların yüzde 29.5'ini vermeyi kabul etti. Buna karşılık TMSF yurt dışındaki malların tespiti için yapılan çalışmalardaki harcamalardan sorumlu olmayacak.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cem Uzan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:07 
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