TMSF'nin kayyum ile yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü 61 milyar liraya dayandı
10 dakika önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum ile yönetiği şirketlerin aktif büyüklüğü 61 milyar TL'ye ulaştı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum ile yönetiği şirketlerin aktif büyüklüğü 61 milyar TL'ye ulaştı.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bugün katıldığı bir programda, "TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:30
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