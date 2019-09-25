Tmsf'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara sağladığı garanti yüzde 50 artışla 100,000 liradan 150,000 liraya çıkarıldı.

TMSF'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre, "tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının ve katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150,000 liraya kadar olan kısmı sigorta kapsamında" olacak.

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