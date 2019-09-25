Son Dakika Haberleri: Tmsf'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı
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Tmsf'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara sağladığı garanti yüzde 50 artışla 100,000 liradan 150,000 liraya çıkarıldı.

Tmsf'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara sağladığı garanti yüzde 50 artışla 100,000 liradan 150,000 liraya çıkarıldı.

TMSF'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre, "tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının ve katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150,000 liraya kadar olan kısmı sigorta kapsamında" olacak.

Değişiklikle, bankalara, hesapların sigortalanmasına ilişkin olarak uygulanan, söz konusu sigortayı şubelerde yazılı olarak ilan etme yükümlülüğü, "dijital ekranları" da içerecek şekilde genişletildi.

PRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmelikle ayrıca, bankaların, yönetmeliğin 3 numaralı ekinde yer alan risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları esas alınarak belirlenecek prim oranlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda A, B, C, ve D, prim kategorileri için öngörülen prim oranları 4 puan artırılarak; A kategorisi için on binde 11'den 15'e, B kategorisi için 13'ten 17'ye, C kategorisi için 15'ten 19'a ve D kategorisi için de 19'dan 23'e çıkarıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sigorta, prim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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