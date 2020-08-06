TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin söz konusu ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazetede yayımlandı. İhaleler, 'Fon'un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak. İhaleler kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Buna göre, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1 milyar 126 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 20 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'de yapılacak

Şirketin bütünlüğü Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstil ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşetlerin üretimini yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 315 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale, 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 14.30'da gerçekleşecek.

Şirketin bütünlüğü Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Nakpilsa markası adı altında dokuma branda ağırlıklı olmak üzere halı tabanı, yer örtüsü, sera örtüsü ve suni çim ipi üretimini yapan fabrikası ile ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11: 00'de yapılacak.

Şirketin bütünlüğü, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 87 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 14: 30'da yapılacak.

Şirketin bütünlüğü Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:01

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti, tarlayı küle çevirdi Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi         
14:18
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı         
14:11
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var         
12:58
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek         
12:46
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı         
11:57
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı         
11:45
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu         
11:04
Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti         
10:47
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi         
10:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur         
10:14
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi         
10:04
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi         
23:47
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 17:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin satış ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei