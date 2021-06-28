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TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor - Son Dakika

TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor

28.06.2021 09:45

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nın, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya'daki varlıklarını satışa çıkardığı öğrenildi. Muhammen bedelin 15,8 milyon olarak belirlendiği satış için 3 Ağustos tarihinde ihale gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

NELER SATILACAK?

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Nurkay Makina'nın Sakarya'da bulunan gayrimenkullerinin yanı sıra makine, ekipman, demirbaş, araçlar ve stoklarıyla birlikte 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklarından (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşuyor.

MUHAMMEN BEDEL 15,8 MİLYON LİRA

Muhammen bedeli 15,8 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 3 Ağustos 2021'de saat 13.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sakarya, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor - Son Dakika Ekonomi


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