TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek - Son Dakika

TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek

05.04.2021 19:27

TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek TMSF tarafından Giresun'da yapılacak olan iki okul için Giresun Valiliğinde protokol imzalandı.

TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek

GİRESUN - TMSF tarafından Giresun'da yapılacak olan iki okul için Giresun Valiliğinde protokol imzalandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Giresun'un Merkez ilçesi ve Alucra ilçesinde 24 derslikli iki okul inşa edilecek. TMSF'nin bütçe imkanlarıyla Merkez'de Yeniyol İmam Hatip Ortaokulu ve Alucra ilçesinde Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılacak. Giresun Valiliğinde Vali Enver Ünlü, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen toplantıda okulların inşası için protokol imzalandı.

Vali Enver Ünlü, Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel mimariyle inşa edilecek iki okulun bir an önce eğitim ve öğretim hayatına kazandırılacağını ifade etti. Ünlü, "Okulumuzun hayırseverler marifetiyle Hacı Osman Erilli amcamızın yaptırdığı bu okulun, hem de merkezdeki Yeniyol İmam Hatip Lisemizin bugün protokollerini imzalayacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim için gurur tablosu olacak bir anı yaşıyoruz. TMSF Başkanımız her fırsatta memleketine ziyaret düzenleyen, doğduğu toprakları hiç unutmayan bir hemşehirimizdir. İlimiz adına bu önemli protokolü imzalamaktan dolayı bende ayrı bir onur ve heyecan duyuyorum. İnşallah tez zamanda temellerini atarız. Kısa bir zamanda da eğitim ve öğretim hayatına alırız" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, memleketine olan borcunu ödeme imkanı yakaladığı için son derece mutlu olduğunu belirtti. Gülal, "Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimize ne yapabiliriz diye zaman zaman fikir yürütüyorduk. En son Milli Eğitim Bakanımızla geldiğimizde Yeniyol'daki İmam Hatip Lisesiyle alakalı 'Bir şeyler yapabilir miyiz?' dediğinde bir fikir oluştu. Devamında da Cumhurbaşkanımızda Alucra'daki İmam Hatip Lisesini ihya etmekle alakalı şu ifadeyi kullanarak beni çok onurlandırdı. 'Orası senin okulunmuş, orası sana yakışır.' Bunu son derece kıymetli bulduk. 'Emriniz olur Cumhurbaşkanım' dedik. Çalışmaya başladık ve bu iki okulu hem ilçemize hem de ilimize kazandırarak bir nebze de olsa memleketimize olan borcumuzu ödeme imkanı olacağı için benim adıma son derece anlamlı" diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, "Şehrimize yapılacak olan iki tane okul aslında ciddi bir ihtiyacı gideriyor. Nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığımızın okul inşaatları devam ediyor ama bu tür desteklerde hem bakanlık nezdinde hem de bizlerin yerelde beklentilerini hızlı çözmesi açısından önemli girişimlerdir. Ben şehrim adına tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek
TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek
TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek
TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İmam Hatip Liseleri, Giresun, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TMSF tarafından Giresun'a iki okul inşa edilecek - Son Dakika


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