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TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı! İhale tarihi belli oldu - Son Dakika

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı! İhale tarihi belli oldu

10.08.2021 10:24

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 7 Eylül tarihinde yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

MUHAMMEN BEDEL 24 MİLYON 750 BİN LİRA

Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İHALE 7 EYLÜL'DE

İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şanlıurfa, Ticaret, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı! İhale tarihi belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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