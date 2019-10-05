Son Dakika Haberleri: TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak
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TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirecek.

TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16 
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