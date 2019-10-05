TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak
1 saat önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirecek.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16
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