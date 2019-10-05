Son Dakika Haberleri: Tmsf uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak
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Tmsf uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), IADI-Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getireceğini duyurdu.

Tmsf uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), IADI-Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul'da bir araya getireceğini duyurdu.

TMSF, 85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun üst düzey yöneticilerinden oluşacak 226 temsilcinin katılacağı "Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?" konulu konferansta uluslararası mevduat sigorta sisteminin masaya yatırılacağı, sorun, çözüm ve önerilerin tartışılacağını duyurdu. Konferansa TMSF yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden 60'a yakın temsilci katılacak. Bir hafta boyunda IADI 60. İcra Kurulu Toplantısı, IADI Konsey Komite Toplantıları, IADI Teknik Komite Toplantıları, IADI Bölgesel Komite Toplantıları ve Uluslararası Konferans yapılacak. IADI 18'nci yıllık genel kurul, 60. İcra Kurulu, Teknik, Konsey ve Bölgesel komite toplantıları 07-11 Ekim tarihlerinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotelde yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın icra kurulu üyesi olduğu IADI 18. Yıllık genel kurul toplantısına, IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, Kore, Kanada, İspanya gibi ülkelerin para, sermaye ve sigorta kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak. Dünyada mevduat sigorta sistemlerinde önemli değişimlerin tartışılacağının açıklandığı konferansta TMSF gözlem ve tecrübelerini üyeler ile paylaşacağı duyuruldu.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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