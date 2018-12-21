Son Dakika Haberleri: TMSF: 'Uzanlar mahkemeyi kazandı' haberleri yalan

TMSF: 'Uzanlar mahkemeyi kazandı' haberleri yalan

5 saat önce

Uzanlar'ın yapmış olduğu itirazların hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedildiğini duyuran TMSF, Uzan ailesinin mahkemeyi kazandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TMSF: 'Uzanlar mahkemeyi kazandı' haberleri yalan, System.String[]
Uzanlar'ın yapmış olduğu itirazların hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedildiğini duyuran TMSF, Uzan ailesinin mahkemeyi kazandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:48 

Paris, Ekonomi
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