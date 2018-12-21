TMSF: 'Uzanlar mahkemeyi kazandı' haberleri yalan
5 saat önce
Uzanlar'ın yapmış olduğu itirazların hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedildiğini duyuran TMSF, Uzan ailesinin mahkemeyi kazandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Uzanlar'ın yapmış olduğu itirazların hem Paris
yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedildiğini duyuran TMSF, Uzan ailesinin mahkemeyi kazandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:48
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