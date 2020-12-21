TMSF, Verimli Plastik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki varlıklarını satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki varlıklarını satışa çıkardı. TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Verimli Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki taşınmaza ait hisselerin bir bölümü ile taşınmazda bulunan 23 kalem menkulden oluşuyor. Muhammen bedeli 12 milyon 740 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 2 Şubat 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Son Dakika

Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü

Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi

Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ev ziyaretleriyle yayılıyor

Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı