TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergi sıralamasında 13'üncü oldu - Son Dakika
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TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergi sıralamasında 13'üncü oldu

21.01.2021 15:24
TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergi sıralamasında 13'üncü oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın, 2019 yılı kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın, 2019 yılı kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü oldu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2019 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasını duyurdu.

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 2019 yılında kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü oldu. Faaliyetlerindeki başarısını tahakkuk eden vergiyle de taçlandıran Koza Altın, 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyecek.

TMSF yönetiminde bulunan diğer bir şirket olan Aydınlı Giyim de ilk 100 listesine 100 milyon 115 bin 60 TL vergi tahakkuku ile 83'üncü sıradan girdi. Koza Altın ve Aydınlı Giyim, Hazine'ye toplam 612 milyon lirayı aşkın vergi ödemesi gerçekleştirecek.

"Şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve tabiri caizse gözümüz gibi bakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Milletin emanetine sahip çıkarken kırdığımız bu rekor bizi onurlandırmıştır. TMSF yönetimindeki tüm şirketlere irtifa kazandırdık. Rekorlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurumlar vergisi sıralamasında Koza Altın'ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye'nin "en büyükleri" olduğuna işaret eden Gülal, Koza Altın'ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu aktardı.

Gülal, Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin halka açık bir şirket olması sebebiyle vergi rekoru kırmasının, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman dediğimiz gibi, şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve tabiri caizse gözümüz gibi bakıyoruz. Bu özen ve itinanın sonucudur ki, devraldığımız şirketlere değil irtifa kaybettirmek, onları zirveye taşıyoruz. Bu sebeple yönetimimizde bulunan iki şirketimizin birden ilk 100'e girmesi çok önemli ve anlamlıdır. Dün terörü finanse eden şirketlerin bugün vergi sıralamasında rekortmen olması, bizim için onur ve bahtiyarlıktır."

Maliye binalarının girişlerinde yazan "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" sözüne atıf yapan Gülal, "Bu söz, her zaman beni çok etkilemiştir. Ancak içinden geçtiğimiz süreci göz önüne aldığımızda daha da önem kazanmıştır. Bugün dünya Kovid-19 salgını başta olmak üzere ekonomik, siyasal ve sosyal çalkantılar sebebiyle adeta yangın yerine dönerken, Türkiye'miz bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen bir barış ve güven adası konumundadır. Bu ortam içinde bizlere düşen, vergilerimizi vererek kazancımızı helal ettirmek ve devletimize destek olmaktır. Biz TMSF ailesi olarak vergi ve kazanca böyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TMSF'nin yönettiği şirketlerin aktif büyüklükleri yüzde 64 arttı"

Muhiddin Gülal, TMSF'nin bugün itibarıyla 38 ilde 797 şirkette kayyumluk görevi yürüttüğünü, bununla birlikte TMSF'nin 114 şirkette pay kayyumu ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyum olarak atandığını bildirdi.

Gülal, "Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir. Yönetimimizdeki şirketlerin 2020 sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar TL, öz kaynakları ise 29,5 milyar TL seviyesindedir. Bu şirketlerin TMSF'ye devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 artmıştır. Bununla birlikte şirketlerin sadece 2020 yılı sonunda ciroları 35 milyar TL, dönem karları ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vergi, Altın, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergi sıralamasında 13'üncü oldu - Son Dakika

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