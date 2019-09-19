TMSF yönetimindeki Naksan Plastik e-ticarette sektörünün öncüsü

Gerçekleştirdiği ihracat, istihdam ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüle layık görülen Naksan Plastik AŞ, e-ticarette de sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Naksan Plastik'in genel koordinatörü Enis Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, plastik ve ambalaj sektörünün lideri konumunda olan Naksan Plastik'in e-ticaret platformunu yayına aldığını belirterek, "www.naksanmarket.com" ziyaretçilerinin, 7 gün, 24 saat ambalaj ürünlerini inceleyebileceklerini ve sipariş verebileceklerini ifade etti.

E-ticaret sitesiyle dijital dönüşüm sürecine önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Sarılarlı, "Naksan Plastik olarak trendleri yakından izliyor, uzun vadeli stratejik planlarla hareket ediyoruz. Tüm dünyada dijitalleşmenin getirdiği değişime tanık olduğumuz bu dönemde, dijital dönüşüm kaçınılmaz bir süreç. Biz de e-ticaret platformumuzla önemli bir adım attık. Türkiye'de ilklerden biri olan sitemiz ile sektörümüze örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi ve dışındaki pazarlarda tüm müşterilere yenilikçi ambalaj çözümleri sunduklarına dikkati çeken Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ambalaj sektörü gün geçtikçe hızlı bir şekilde büyümektedir. Biz de plastik ve ambalaj sektörünün lider firmalarından birisiyiz. Ülkemizin özellikle ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı verirken global pazarlarda daha rekabetçi olabilmek için katma değerli ürün geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu nedenle katma değeri yüksek olan biyokompost ambalaj üretimlerine de başladık. Yurt dışından biyokompost ambalaja talep çok fazla olduğundan Nakcompost isimli markamızı çıkardık. Yeni markamız ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."