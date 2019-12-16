TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı - Son Dakika

TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı

6 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın batısındaki Herat kentine ilkokul ve eğitim merkezi açtı.

TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı, System.String[]

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın batısındaki Herat kentine ilkokul ve eğitim merkezi açtı.

İlkokul ve eğitim merkezinin açılış törenine Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, TMV mütevelli heyeti üyesi Cahit Bağcı, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, öğretmenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkezinin Afganistan'ın bu alandaki en iyilerinden olduğunu söyledi.

Söz konusu ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar 250 öğrencinin eğitim göreceğini ifade eden Voyvot, Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dillerinin de öğretileceğini belirtti.

Voyvot, eğitim merkezinde de üniversite hazırlık dersleri ve dil kurslarının verileceğini kaydetti.

TMV mütevelli heyeti üyesi Bağcı da TMV'nin Afganistan'da FETÖ'den devraldığı okulların yanı sıra yeni açılan okul ve eğitim merkezleriyle Afgan halkına hizmet etme sevincini yaşadıklarını söyledi.

Afgan-Türk Maarif Okullarının iki ülke arasında dostluk köprüleri kuracağını dile getiren Bağcı, bu okullarda kendi ülkelerine ve kendi halklarına hizmet edecek insanları yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Herat Eğitim Müdürü Yardımcısı Azizurahman Serveri ise Türkiye'nin Afganistan'da eğitim alanında yaptığı yardımların çok önemli olduğuna işaret etti.

Serveri, "Herat'taki TMV okulları en iyi okullardandır, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkeziyle Herat eğitimine büyük katkı sağlanmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ilkokul ve eğitim merkezi hizmete açıldı.

Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'dan Türkiye ile ilgili açıklama: Durumu çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
21 yıl önce çekilen Gemide filminin bir sahnesinde gerçekten uyuşturucu madde içildiği ortaya çıktı Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı

Son Dakika Haberleri
17:46 "Keşanlı Öğrenciler Satranç Şenliğinde Buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
17:45 Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (5) - Son Dakika
17:44 Talas Belediyesi "En Başarılı Proje" ödülüne layık görüldü - Son Dakika
17:43 Sarıkamış'ta yangın - Son Dakika
17:39 Yusuf Aslan'ın acı günü - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:46:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]