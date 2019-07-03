TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
41 dakika önce
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07
Maarif Vakfı, Etiyopya
'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.
Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor
Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki
Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi