Son Dakika Haberleri: TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
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TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı

41 dakika önce

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.

TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları devraldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 
Etiyopya, Türkiye, Ekonomi
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