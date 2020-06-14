TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Kovid-19 gölgesinde mezun verdi - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online mezuniyet töreni düzenledi.

Tiflis'te üç yıl önce eğitim-öğretime başlayan TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının online mezuniyet törenine, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş ile okulun yetkilileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

TMV Başkanı Akgün, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, Vakfın Gürcistan'da 3 yıldır başarılı şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

TMV'nin Gürcistan'daki faaliyetlerine devam edeceğine dikkati çeken Akgün, şöyle devam etti:

"Bu yıl 9 arkadaşımızı mezun ediyoruz ama bu sadece Gürcistan'da Tiflis'teki okulumuzdan 9 kişi. Bunların dışında 3 bin civarında arkadaşımız, 35 ülkede mezuniyet töreninde bu gururu ve sevinci paylaşıyor."

Akgün, TMV'nin amacının vatanına, milletine, kendi yerel değerlerine bağlı, dünyaya ve iletişime açık, rekabetçi iyi insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'deki devlet üniversitelerine yerleştiği takdirde herhangi bir ücret ödemeden eğitimlerini sürdürebiliyorlar." dedi.

Törende, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Demirli ve TMV Gürcistan Temsilcisi Baş da birer konuşma yaparak mezunlara başarılar diledi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerine 3 ay boyunca uzaktan eğitim vermişti.