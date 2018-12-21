Tmv Herat Erkek Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen Herat Afgan-Türk Erkek Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen Herat Afgan-Türk Erkek Lisesi ilk mezunlarını verdi.



Okulun konferans salonunda düzenlenen, 31 öğrencinin mezuniyet törenine Herat İl Eğitim Müdürü Yardımcısı Azizurrahman Serveri, Herat Ulusal Güvenlik Amiri Sayed Yunus Haşimi, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Herat İl Eğitim Müdürü Yardımcısı Serveri, Türkiye Maarif Vakfının Herat'taki faaliyetlerini anımsatarak, TMV'nin verimli ve faydalı çalışmalarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.



TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot da TMV olarak sağlam bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Voyvot, "TMV Afgan-Türk okulları talebeleri, Rabb'ine karşı itaatkar bir kul, peygamberine karşı hizmetkar bir Müslüman, anne babasına karşı saygılı bir evlat ve vatanına hizmetkar bir insan olacaktır." dedi.



Geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olan Herat Afgan-Türk Erkek Lisesi, Türkiye ile Afganistan arasında varılan mutabakat sonucu 28 Temmuz 2018'de TMV'ye devredilmişti.

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