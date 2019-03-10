Son Dakika Haberleri: Tmv Moritanya Basın Mensuplarını Ağırladı

Tmv Moritanya Basın Mensuplarını Ağırladı

1 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlediği medeniyetler buluşması programında Moritanyalı basın mensuplarını ağırladı.

Tmv Moritanya Basın Mensuplarını Ağırladı, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlediği medeniyetler buluşması programında Moritanyalı basın mensuplarını ağırladı.

TMV Moritanya Direktörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen programa, 70'e yakın yerli ve yabancı basın mensubu ile Moritanyalı bürokratlar katıldı.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, programda yaptığı konuşmada, Moritanya'da gördüğü kardeşlik ve birlik ortamından çok mutlu olduğunu belirtti.

Müslüman coğrafyadaki genç nüfusun önemli olduğunu söyleyen Torpil, bu nüfusun dikkatli ve özverili bir şekilde yetiştirilmesinin dünyanın iyileşmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Moritanya Basın Sendikası Başkanı Hasan Meyali de Maarif okullarının ülke eğitimine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Moritanya halkının Türkiye'ye sevgi beslediğini, iki ülke ilişkilerinin Osmanlı Devleti dönemine kadar uzandığını belirten Meyali, bir veli olarak Türkiye-Moritanya arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanda daha da iyi ilişkiler kurulmasını arzuladığını söyledi.

Basın mensupları adına konuşan Naji Bellal da Maarif okullarının ülkedeki rolünün çok önemli olduğunu, böyle bir organizasyonu Moritanya'da görmenin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Dünya standartları ve yeni teknoloji imkanlarını Moritanya'da görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Bellal, basın mensuplarını bir arada görmenin TMV'nin birleştirici rolünün ispatı olduğunu ifade etti.

Moritanya Özel Okullar Genel Müdürü Sidi Amar Hweriya da ülkede Maarif okullarının kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurguladı. Okul ziyareti esnasında gördüğü tertip ve düzenin sadece bugüne özel olmadığını, daha önceki rutin ziyaretlerinde de aynı düzeni gördüğünü söyleyen Hweriya, TMV'ye eğitim faaliyetlerinde her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Türkiye, Moritanya, Güncel
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