Son Dakika Haberleri: Tmv'nin Tanzanya'daki Eğitim ve Öğretim Dönemi Başladı

Tmv'nin Tanzanya'daki Eğitim ve Öğretim Dönemi Başladı

1 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tanzanya'daki "2019 eğitim ve öğretim yılı" düzenlenen törenle başladı.

Tmv'nin Tanzanya'daki Eğitim ve Öğretim Dönemi Başladı, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Tanzanya'daki "2019 eğitim ve öğretim yılı" düzenlenen törenle başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Zanzibar Adası'nda yer alan Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji'nde, yeni eğitim ve öğretim dönemi açılış programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu, törende, yeni akademik dönem için tebriklerini sunarak, öğrencilere başarılar diledi.

TMV'nin Türkiye tarafından da desteklendiğinin altını çizen Davutoğlu, 34 ülkede 200'den fazla okul ile hizmet veren vakfın, Tanzanya'nın Darüsselam ve Dodoma şehirlerinde de yeni okullar açmasını umut ettiğini söyledi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli ise Türkiye'nin yüksek kaliteli eğitim ile donanmış bireylerinin, dünyayı bugünkünden daha güzel bir hale getireceğine inandığını belirtti.

Vakıf olarak bu yönde adımlarını atmaya devam edeceklerini dile getiren Demirli, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 500 yıl geçmişe dayanan tarihi ilişkilerimizin bulunduğu Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Türkiye Maarif Vakfı'nın öncelikleri arasındadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nde eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda resmi ofislerle iş birliğimiz kararlılıkla sürecektir." diye konuştu.

Programa, TMV Afrika 1 Koordinatörü Mustafa Efe, TMV Tanzanya Direktörü Arda Osman Emralıoğlu, Zanzibar Güney Bölge Valisi Hassan Khateb, Zanzibar Kuzey Bölgesi Valisi Vuai Mwinyi Muhammed, Abdurrahman Al Sumait Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amran Rasli, okulun bulunduğu Village Magreb ilçesinin Kaymakamı Mashavu Sukua ve Tanzanya Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Ayrıca, vakıf heyeti ve Davutoğlu, Zanzibar Milli Eğitim Bakanı Rıziki Pembe'yi de makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Zanzibar, Türkiye, Tanzanya, Güncel
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