Son Dakika Haberleri: Tmv Pakistan Bürokrasisini İftarda Buluşturdu

Tmv Pakistan Bürokrasisini İftarda Buluşturdu

10 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü ülke bürokrasini iftarda buluşturdu.

Tmv Pakistan Bürokrasisini İftarda Buluşturdu, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü ülke bürokrasini iftarda buluşturdu.

Başkent İslamabad'daki bir okulda düzenlenen iftara, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Hüseyin Emrah Kurt, TMV PakTürk Maarif Okulları İdari İşler ve Finans Direktörü Zekai Özgün, Pakistan Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

İftar öncesi konuşan Kurt, ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Bu ayda sadece yemeğimizi değil ramazanın getirdiği mutluluğu da komşularımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla paylaşmalıyız. Bugün bize ramazanın mutluluğunu önemli misafirlerle paylaşma fırsatı veren TMV'ye Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özgün de TMV okullarının, 35 ülkede hizmet verdiğini dile getirerek, vakfın amacının uluslararası ve yerel değerleri birleştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye ve Pakistan'da ramazanın benzerlikler gösterdiğini ifade eden Özgün, "Camileri ziyaret etmek dışında insanların gösterdiği cömertlik, yardımseverlik ve nezaket bize evimizden uzak olan evimizde ramazan gibi hissettiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından misafirlere iftarda Pakistan'a özgü yemek, tatlı ve içecekler ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:03 Kaynak: AA
Türkiye, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilyalı Oyuncu Jessica May, İstiklal Marşı Okunurken Ağladı Hesabına Fazla Yatan Bir Kilo Altını İade Etmek İçin Bankalara Dil Döktü, Dilekçe Yazdı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanmalı AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tmv Pakistan Bürokrasisini İftarda Buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]