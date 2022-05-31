TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen mezuniyet törenine çocukların aileleri ve öğretmenleri katıldı. Diplomalarını alan minikler sergiledikleri programla güzel bir gün yaşadı.

TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, burada yaptığı açıklamada, çocuklara verdikleri güzel eğitim için anaokulu müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.