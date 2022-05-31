TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika
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TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

31.05.2022 17:30
TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen mezuniyet törenine çocukların aileleri ve öğretmenleri katıldı. Diplomalarını alan minikler sergiledikleri programla güzel bir gün yaşadı.

TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, burada yaptığı açıklamada, çocuklara verdikleri güzel eğitim için anaokulu müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.

TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı
TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı
TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı
TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

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Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika


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